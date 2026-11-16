Toda: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toda hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.72 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30.75 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.01 Prozent auf 181.21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch