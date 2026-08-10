Toda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 39.84 JPY gegenüber 11.80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 155.36 Milliarden JPY gegenüber 131.34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch