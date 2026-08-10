Toda Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toda Kogyo liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toda Kogyo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 44.99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toda Kogyo -19.470 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch