Toda Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toda Kogyo präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 280.62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.760 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Toda Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 8.02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14.40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch