Tochigi Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tochigi Bank hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14.73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch