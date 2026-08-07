TOCALO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOCALO hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44.01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43.42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.66 Milliarden JPY – ein Plus von 9.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOCALO 15.15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch