TOC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOC hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 8.86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOC noch ein Gewinn pro Aktie von 6.33 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.30 Milliarden JPY gegenüber 3.67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch