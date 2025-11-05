TOBU RAILWAY Aktie 763649 / JP3597800006
05.11.2025 09:47:00
Tobu Railway H1 Profit Declines; Operating Revenue Up 2.9%
(RTTNews) - Tobu Railway reported that its first half profit attributable to owners of parent was 24.0 billion yen, down 5.2% from last year. Basic earnings per share was 121.68 yen compared to 123.18 yen. For the six months ended September 30, 2025, operating revenue was 310.75 billion yen, up 2.9%.
For the fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: profit attributable to owners of parent of 51.5 billion yen, and operating revenue of 650.0 billion yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Nachrichten zu TOBU RAILWAY CO LTD
Analysen zu TOBU RAILWAY CO LTD
