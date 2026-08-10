TOBISHIMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOBISHIMA äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52.93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61.24 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30.24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch