TOBISHIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOBISHIMA hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50.08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

TOBISHIMA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch