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11.09.2026 06:37:00
Tobila Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tobila Systems hat sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tobila Systems ein EPS von 16.09 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Tobila Systems im vergangenen Quartal 962.2 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tobila Systems 702.5 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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