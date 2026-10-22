Tobii Dynavox Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tobii Dynavox Registered gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.83 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 685.0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tobii Dynavox Registered 606.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch