Tobii AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tobii AB lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tobii AB ein Ergebnis je Aktie von 0.020 SEK vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45.77 Prozent zurück. Hier wurden 154.0 Millionen SEK gegenüber 284.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch