Toba legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toba lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 89.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toba 80.73 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toba einen Umsatz von 7.54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch