Toba gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toba veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 100.00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60.66 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Toba im vergangenen Quartal 8.65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toba 6.88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch