Toast veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toast lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.91 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toast 1.55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch