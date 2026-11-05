Toast vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toast präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.98 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch