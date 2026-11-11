TOAMI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOAMI hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.34 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOAMI 4.59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch