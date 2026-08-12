TOAMI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOAMI hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOAMI 2.46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOAMI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.51 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch