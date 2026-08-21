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21.08.2026 06:37:00
Toadman Interactive Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Toadman Interactive Registered gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toadman Interactive Registered ein EPS von 0.090 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 474.6 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toadman Interactive Registered einen Umsatz von 378.8 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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