Toadman Interactive Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toadman Interactive Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.83 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toadman Interactive Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 495.6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 355.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch