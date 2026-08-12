Toabo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toabo präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Toabo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.09 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4.51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toabo 4.41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch