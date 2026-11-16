Toabo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toabo hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17.85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toabo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.37 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch