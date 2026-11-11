Toa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toa präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 70.78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83.97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 81.37 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch