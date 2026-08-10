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10.08.2026 06:37:00
Toa Valve Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Toa Valve Engineering hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 163.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Toa Valve Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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