TOA ROAD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOA ROAD hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.57 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 28.81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch