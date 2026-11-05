Toa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toa hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 36.22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toa noch ein Gewinn pro Aktie von 27.00 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toa einen Umsatz von 12.87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch