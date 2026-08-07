Toa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toa hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47.58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43.58 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 76.19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 83.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch