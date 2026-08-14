TNF Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TNF Pharmaceuticals lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TNF Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -18.000 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch