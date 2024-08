TMTG-Aktie in Grün: Q2-Ergebnisse von Trump Media - Neuer Streaming-Dienst soll Umsatzwachstum erhöhen

• TMTG macht in Q2 Verlust• Neuer Streaming-Dienst Truth+ geht an den Start• Aktie reagiert gemächlich

2. Quartal 2024

Am vergangenen Freitag hat der Truth Social-Mutterkonzern Trump Media & Technology Group (TMTG) seine Bücher für das zweite Quartal 2024 geöffnet. Laut entsprechender Pressemitteilung hat der Konzern, der vom republikanischen US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump gegründet wurde, im zweiten Quartal des Jahres einen Umsatz von 837'000 US-Dollar erwirtschaftet. Der Nettoverlust lag in Q2 bei 16,4 Millionen US-Dollar. Etwa die Hälfte des Nettoverlusts, 8,3 Millionen US-Dollar, bestand laut Angaben in der Pressemitteilung aus Rechtskosten, darunter Kosten im Zusammenhang mit der Fusion von TMTG mit Digital World Acquisition Corp, die im März 2024 abgeschlossen wurde. Der Verlust pro Aktie lag im zweiten Quartal bei 10 Cent.

"TMTG hat die Truth Social-Plattform im In- und Ausland geöffnet, ist an der NASDAQ notiert, hat eine starke Bilanz ohne Schulden aufgebaut, seine eigene Hardware-Infrastruktur und sein eigenes Softwaresystem zum Betrieb eines einzigartigen Content-Delivery-Netzwerks geschaffen und schnelles, zuverlässiges und qualitativ hochwertiges TV-Streaming auf der gesamten Truth Social-Plattform eingeführt - und das alles in weniger als drei Jahren seit unserer Gründung", so Devin Nunes, CEO von TMTG.

Trump Media launcht TV-Streaming-Dienst

Zusätzlich entstanden dem Unternehmen IT-Beratungs- und Softwarelizenzkosten in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar, die überwiegend mit der Softwarelizenzvereinbarung zur Einführung des neuen TV-Streaming-Dienstes verbunden waren.

Nach dem zweiten Quartal launchte TMTG seine TV-Streaming-Plattform Truth+ auf der gesamten Truth Social-Plattform, einschliesslich iOS , Android und im Web. Die Streaming-Technologie von TMTG werde laut Pressemitteilung durch eine speziell entwickelte Infrastruktur mit eigenen Servern, Routern und Software-Stacks unterstützt. TMTG strebe an, die vollständige Kontrolle über seinen Tech-Delivery-Stack für das Streaming über das private Netzwerk-CDN zu erhalten, um den Dienst gegen grosse Tech-Konzerne abzusichern.

Zusätzlich plane man die Einführung von Streaming-Apps, die in die Truth Social-Plattform integriert sind. Diese Apps sollen modernste Funktionen bieten, darunter zum Beispiel einen interaktiven 14-Tage-Programmführer, die Möglichkeit, Sendungen der letzten sieben Tage im Instant Catch-up TV nachzuholen, Video-on-Demand-Abonnements sowie einen Marktplatz.

Das Unternehmen plant ausserdem, seine Streaming-Optionen weiter auszubauen, wobei der Fokus auf Nachrichten, christlichen Inhalten und familienfreundlichen Programmen liegen soll. Während der Einführung werde TMTG weiterhin Belastungs- und Betatests der Streaming-Technologie durchführen, Feedback von Nutzern sammeln und die Ergebnisse der Tests sowie den Abschluss der Einführung bekannt geben.

Mit dem Start des TV-Streamings im August 2024 sieht das Unternehmen den Beginn eines zentralen Wachstumsmotors für langfristigen Umsatz und Wert. In dieser frühen Phase der Unternehmensentwicklung konzentriere man sich jedoch weiterhin auf die langfristige Produktentwicklung, die Leistungsoptimierung der Plattform und das Testen neuer Technologien als wesentliche Strategien zur Schaffung eines soliden und dauerhaften Aktionärswerts.

So reagiert die TMTG-Aktie via NASDAQ

Die TMTG-Aktie schwankte im späten Freitagshandel zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten hin und her. Letztendlich ging sie 0,49 Prozent tiefer bei 26,21 US-Dollar in den Feierabend. Und auch im nachbörslichen Handel zeigten sich nur minimale Kursausschläge. So ging es im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 0,08 Prozent abwärts auf 26,19 US-Dollar.

Am Montag bewegt sich die TMTG-Aktie abwärts. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es zeitweise um 0,92 Prozent abwärts auf 25,97 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch