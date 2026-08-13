Tml Commercial Vehicles: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tml Commercial Vehicles stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.95 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.79 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 206.67 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tml Commercial Vehicles 173.24 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.25 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 200.62 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch