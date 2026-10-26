Tml Commercial Vehicles hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tml Commercial Vehicles hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.41 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.350 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 253.38 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185.85 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5.04 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 243.29 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch