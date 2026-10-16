TMH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TMH hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

TMH vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18.68 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14.550 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 390.2 Millionen JPY, gegenüber 407.5 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch