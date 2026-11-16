TMC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TMC liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TMC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 169.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 49.27 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TMC im vergangenen Quartal 109.22 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TMC 79.75 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch