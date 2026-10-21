TMB Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TMB Bank hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TMB Bank im vergangenen Quartal 21.73 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TMB Bank 22.48 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch