TMB Bank präsentierte Quartalsergebnisse

TMB Bank hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TMB Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21.73 Milliarden THB im Vergleich zu 22.48 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch