TMB Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TMB Bank gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TMB Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.460 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TMB Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 653.3 Millionen USD im Vergleich zu 695.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch