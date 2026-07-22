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22.07.2026 06:37:00
TMB Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TMB Bank hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.06 THB gegenüber 0.050 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
TMB Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.46 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.68 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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