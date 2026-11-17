TLGY Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TLGY Acquisition A -3.730 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch