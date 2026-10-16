TKP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TKP stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 33.83 JPY gegenüber 14.57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch