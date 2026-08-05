TKO GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TKO GROUP hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.17 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TKO GROUP 1.55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch