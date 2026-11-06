TKO GROUP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TKO GROUP lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.33 USD gegenüber 0.470 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1.36 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch