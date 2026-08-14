TKMS thyssenkrupp Marine Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TKMS thyssenkrupp Marine Systems hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.440 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 722.0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 527.2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch