TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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31.08.2026 18:00:38
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 104,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 16,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 87,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|112,00 EUR
|27,42
|13.08.2026
|Bernstein Research
|125,00 EUR
|42,21
|13.08.2026
|Bernstein Research
|76,00 EUR
|-13,54
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
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|13.08.26
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|Bernstein Research
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|24.07.26
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