TKMS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TKMS lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TKMS noch ein Gewinn pro Aktie von 5.02 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 597.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 839.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch