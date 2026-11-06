TKMS-Aktie schwächelt: Kieler gründen Gemeinschaftsunternehmen für U-Boot-Abwehr in Indien

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Unternehmen heisst.

Das Joint Venture TKMS CFF Defence Systems Private Limited soll zu 49 Prozent dem deutschen Marineschiffbauunternehmen und zu 51 Prozent dem indischen Spezialisten für Marinesysteme gehören. Geplant ist der Bau eines Elektronik- und Systemwerks in Chakan an der indischen Westküste nahe Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra.

Im XETRA-Handel notiert die TKMS-Aktie zeitweise 3,56 Prozent tiefer bei 78,50 Euro.

DOW JONES