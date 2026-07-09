TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie NET00TKMS001
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09.07.2026 09:20:00
TKMS-Aktie profitiert: Deutscher Bundestag genehmigt Milliardenauftrag für TKMS-Fregatten
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro.
Die TKMS-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 2,70 Prozent auf 91 Euro zu.
BERLIN (awp international)
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