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Milliardendeal 09.07.2026 09:20:00

TKMS-Aktie profitiert: Deutscher Bundestag genehmigt Milliardenauftrag für TKMS-Fregatten

TKMS-Aktie profitiert: Deutscher Bundestag genehmigt Milliardenauftrag für TKMS-Fregatten

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.

Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro.

Die TKMS-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 2,70 Prozent auf 91 Euro zu.

BERLIN (awp international)

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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