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12.11.2026 06:37:00
TKC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TKC hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 37.59 JPY. Im letzten Jahr hatte TKC einen Gewinn von 51.74 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat TKC 19.99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.72 Milliarden JPY umgesetzt worden.
TKC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 269.87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 234.31 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 87.54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 83.48 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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