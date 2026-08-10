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10.08.2026 06:37:00
TKC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TKC hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
TKC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 76.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 60.95 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20.53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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