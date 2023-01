TKB-Aktie etwas tiefer: Thurgauer Kantonalbank informiert über neue Mittelfristziele

Das Geschäftsvolumen soll in dem Zeitraum von 2023 bis 2027 pro Jahr netto um mindestens 3 Prozent steigen, wie die TKB am Montag mitteilte. Das Institut will zudem bis 2027 eine Rendite auf die durchschnittlichen Eigenmittel von 8 bis 11 Prozent erreichen.

Das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen, die so genannte Cost/Income-Ratio, soll unter 53 Prozent liegen. Im ersten Halbjahr 2022 lag das Verhältnis bei gut 45 Prozent.

Neue ESG-Ziele

Auch in Sachen ESG will die Bank Fortschritte machen. So soll bei der Mitarbeiter-Verbundenheit (Commitment) auf einer Skala von 1 bis 5 bis im Jahr 2027 mindestens eine 4,0 erreicht werden. Und bei der Nachhaltigkeit strebt die TKB die Verbesserung um eine Ratingklasse auf Rating A (MSCI ESG) bzw. B (Inrate) an.

Zudem will sich die Kantonalbank weiterhin für die Region einsetzen. Die TKB engagiere sich für das sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben im Thurgau, heisst es.

An der SIX verliert die TKB-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 115,50 Franken.

jl/ys

Weinfelden (awp)